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Sanità pubblica e lavoro negli appalti: il 15 maggio a Ragusa la mobilitazione della CGIL

Sanità pubblica e lavoro negli appalti: il 15 maggio a Ragusa la mobilitazione della CGIL

Salute e MedicinaRagusa

La difesa del diritto alla salute, la tutela del lavoro e la battaglia contro la precarizzazione degli appalti tornano al centro del dibattito pubblico. Saranno questi i temi della manifestazione promossa dalla CGIL in programma il prossimo 15 maggio a Ragusa, nell’ambito della mobilitazione nazionale per l’avvio della raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL su sanità e appalti. L’iniziativa rappresenta uno dei primi appuntamenti territoriali della grande campagna nazionale lanciata dal sindacato per riportare al centro dell’agenda politica il valore del lavoro, della sicurezza e della sanità pubblica universale, in un momento storico segnato da profonde disuguaglianze sociali e da crescenti difficoltà per lavoratori, famiglie e cittadini. A concludere la manifestazione sarà il segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, che interverrà davanti a lavoratori, delegati sindacali, associazioni e cittadini per rilanciare la necessità di una nuova stagione di diritti e partecipazione democratica. Al centro dell’iniziativa vi saranno le due proposte di legge popolari promosse dalla CGIL: una dedicata al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e l’altra alla regolamentazione del sistema degli appalti, con l’obiettivo di garantire “stesso lavoro, stesso contratto” e maggiori tutele contro sfruttamento e dumping contrattuale.

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