Comitato centro storico Modica, sul tappeto il contratto BluMod e il servizio strisce blu

Nuova convocazione del tavolo tecnico per il centro storico di Modica. E’ in programma, al Comune, lunedì 18, alle 18,30. Il Comitato, invece, si riunirà venerdì pomeriggio alla Domus Sancti Petri per condividere aggiornamenti, valutazioni e proposte. Alla Domus si farà il punto sugli argomenti affrontati nell’ultima riunione del tavolo tecnico e, in particolare, le strisce blu e il nuovo piano industriale per la raccolta dei rifiuti. Il Comitato, in particolare, vuole approfondire argomenti come il contratto con la ditta BluMod e il servizio delle strisce blu; il censimento degli immobili comunali; la raccolta delle istanze delle parti tecniche coinvolte.

“La partecipazione alla riunione preparatoria di venerdì- afferma il Comitato - è importante per arrivare al prossimo tavolo tecnico con una posizione condivisa, chiara e costruttiva, capace di rappresentare le diverse sensibilità presenti nel centro storico e di rafforzare un percorso comune”.