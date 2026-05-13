Sicilia: blocco assunzioni in società pubbliche fino a dicembre 2027, poche deroghe

Stop alle assunzioni nelle società partecipate e controllate dalla Regione siciliana fino al 31 dicembre del 2027. Il Parlamento regionale ha approvato un emendamento del Pd, sostenuto da pezzi della maggioranza con voto palese, che Antonello Cracolici, presidente dell'Antimafia siciliana, ha battezzato "salva-deputati" dopo gli scandali di alcune società dove sono stati assunti parenti e amici di amministratori. Nella norma sono state inserite delle deroghe, come i concorsi nell'amministrazione regionale, le stabilizzazioni di precari già in corso ed eventuali contratti a stagionali in fondazioni liriche e teatri. Lo spirito della norme tende anche ad evitare, considerato che l'anno prossimo si voterà per le regionali, assunzioni clientelari. (ANSA)