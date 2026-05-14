Catania, giro di vite della Polizia sul mancato uso del casco: oltre 100 multe

La Polizia di Stato ha coordinato una mirata attività di controllo nel centro storico, nelle zone periferiche e nel lungomare per contrastare il fenomeno del mancato utilizzo del casco protettivo in sella a moto e scooter.

Si tratta di un’azione di controllo sviluppata dai poliziotti della squadra volanti e moto-volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in sinergia con il servizio “Viabilità” della Polizia Locale. Nel caso specifico, l’obiettivo è il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, a tutela della sicurezza degli stessi conducenti e dell’incolumità dei diversi utenti della strada.

In soli tre giorni, sono stati fermati e sanzionati oltre 100 motociclisti sorpresi a guidare senza casco nelle diverse zone pattugliate dai poliziotti e dagli agenti, comprese le aree a ridosso di siti storici e di beni culturali, particolarmente frequentati da pedoni.

Il servizio di pattugliamento ha riguardato le zone prossime a piazza Università e piazza Duomo, come piazza S. Nicolella e via Manzoni, le vie nei pressi di piazza San Placido, nonché i quartieri San Giorgio, San Cristoforo e la zona del lungomare che, visto il periodo primaverile, è frequentato da giovani e famiglie.

I poliziotti della Questura e gli agenti della Polizia Locale, congiuntamente, hanno istituito molteplici posti di controllo fissi e dinamici, assicurando una serie di verifiche capillari, sanzionando in più momenti della giornata decine di motociclisti sprovvisti di casco protettivo.

In alcuni casi, diversi conducenti di mezzi a due ruote, non appena si sono resi conto della presenza della Polizia, hanno effettuato manovre pericolose per cercare vie alternative in modo da eludere i controlli. I tentativi sono stati tutti bloccati sul nascere e i conducenti sono stati sanzionati.

Qualcuno ha pure provato a giustificare il mancato utilizzo del casco con motivazioni fantasiose, tra chi ha asserito di aver dimenticato il casco a causa di un’emergenza, chi di averlo dimenticato al bar dopo aver consumato un caffè e chi di non averlo indossato per via di una forma di allergia dovuta alla stagione primaverile. C’è anche chi si è lasciato andare a vere e proprie minacce nei confronti degli agenti e, per questa ragione, è stato accompagnato negli Uffici di Polizia e poi deferito all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Dalle verifiche è emerso che l’uomo stava circolando senza patente, senza copertura assicurativa, senza revisione e per di più su uno scooter sottoposto a fermo amministrativo. Per cui nei suoi confronti sono scattate le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada.

In tutti i casi si è provveduto al fermo amministrativo dei mezzi a due ruote, come previsto dalla normativa vigente.

Ai conducenti è stata ricordata la funzione vitale che deriva dal corretto utilizzo del casco protettivo, per assicurare la loro incolumità fisica in caso di incidenti.