Ragusa, visita dell'assessore regionale ai Beni Culturali negli uffici del Parco Archeologico Camarina-Cava Ispica

L'assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, è stato oggi a Ragusa negli uffici del Parco Archeologico Camarina-Cava Ispica. Si è intrattenuto in un cordiale colloquio con il direttore del Parco, Giuseppe Morando, che ha illustrato al rappresentante del Governo regionale, le recenti realizzazioni del Parco, soffermandosi sulla riapertura del Museo di Camarina dopo i lavori che hanno reso il sito archeologico ancora più attrattivo. Scarpinato si è complimentato con il direttore del Parco per l'organizzazione degli uffici e per le iniziative in programma che intendono valorizzare sempre di più tutti i siti del Parco (Camarina, Cava Ispica, Convento della Croce, Parco della Forza, Museo Ibleo) patrimonio della storia millenaria del territorio.

Nella foto, Scarpinato (a sinistra) e Morando.