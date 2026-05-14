Trasporti gratuiti per gli universitari di Ragusa: hanno già aderito 200 studenti

Quasi 200 studenti universitari hanno già aderito al servizio di trasporto pubblico gratuito promosso per chi studia nella sede universitaria di Ragusa. Un dato che conferma il crescente interesse verso una misura pensata per sostenere concretamente il diritto allo studio e rendere la città sempre più accessibile e vicina alle esigenze degli studenti.

L’iniziativa nasce dal lavoro congiunto tra Amministrazione comunale e rappresentanza studentesca, con particolare impulso dell’assessorato alla Mobilità guidato da Giovanni Gurrieri.

“I numeri parlano chiaro – dichiara il rappresentante degli studenti Andrea Licitra –. Si tratta di un lavoro di squadra svolto dall’amministrazione Cassì che, su iniziativa dell’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri, ha fatto propria l’istanza degli studenti, garantendo in tal modo un supporto concreto per il nostro diritto allo studio”.