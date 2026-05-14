Xi Jinping avverte Trump: “Cina e Stati Uniti rischiano un pericoloso conflitto, se non gestiamo bene Taiwan”

Si è concluso dopo oltre due ore e un quarto il bilaterale tra i due leader, incontro che ha aperto la due giorni del presidente Usa in Cina

Il leader cinese Xi Jinping ha rivolto un avvertimento al presidente Trump riguardo a Taiwan, all’inizio del loro vertice a Pechino, affermando che la questione, se gestita male, potrebbe portare a un conflitto e a “una situazione estremamente pericolosa”.

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina, le questioni commerciali e la stabilità in un mondo “giunto a un nuovo bivio”, ma non solo. Si è concluso dopo oltre due ore e un quarto il bilaterale tra Trump e Xi Jinping, incontro che ha aperto la due giorni del presidente Usa in Cina. I due leader si sono seduti al tavolo della Grande Sala del Popolo di Pechino dopo l’accoglienza festosa al tycoon, accolto da una lunga stretta di mano da Xi. Una banda ha suonato l’inno americano e quello cinese. Poi i due leader hanno camminato davanti alle truppe e a un gruppo di bambini festanti che sventolavano bandierine e fiori.

È stato un incontro all’insegna dei toni cordiali. “Dovremmo essere partner, non rivali. Dovremmo aiutarci a vicenda ad avere successo e a prosperare insieme, trovando il modo giusto affinché le grandi nazioni possano andare d’accordo nella nuova era”, ha detto Xi, descrivendo come il mondo sia “giunto a un nuovo bivio”. Il presidente ha aggiunto che sia la Cina che gli Stati Uniti “hanno da guadagnare dalla cooperazione e da perdere dal confronto”. Ha sostenuto, perciò, la necessità di evitare lo scontro: “Ho sempre creduto che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superino le divergenze”.