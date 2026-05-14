Modica, Marina e Maganuco: arriva la "Bandiera blu" 2026 e 2027

“Il mare di Modica, per il sesto anno di fila, è Bandiera blu! E sventolerà ancora nelle spiagge di Marina e Maganuco". La conferma arriva dalla sindaca, Maria Monisteri. "Un risultato che dimostra e conferma l’impegno della nostra amministrazione verso l’ambiente, la qualità dei servizi offerti nelle nostre località balneari e che certifica l’assoluto rispetto di tutti i 33 criteri propedeutici all’ottenimento di questo significativo riconoscimento. Abbiamo ricevuto stamattina a Roma la Bandiera blu simbolo di sostenibilità, bellezza, efficienza e pulizia del nostro litorale. E’ dal 2021 che Marina di Modica e Maganuco si fregiano del riconoscimento della FEE e anche in questo 2026 abbiamo dimostrato di sapere rispettare i rigidi parametri necessari per ottenerlo, come altri 256 comuni e 524 spiagge in Italia. Un impegno quotidiano il nostro, cui assolviamo con convinzione nella certezza di voler portare avanti il percorso di una bellezza sostenibile di Modica, rispettosa, che significa un ambiente migliore e migliore vivibilità. Un impegno condotto dall’assessore all’Ambiente e all’Ecologia Samuele Cannizzaro, assieme ad ognuno del personale degli uffici, segnatamente dell’Ufficio Ecologia a al lavoro del dottor Dario Modica, nostro consulente per l’Ambiente. Stamattina a Roma, oltre l’assessore Cannizzaro, c’è anche l’assessore al Turismo Tino Antoci perché la Bandiera blu è una certificazione ambientale ed è anche un riconoscimento che certifica la qualità dei servizi per chi sceglie le bellissime spiagge del nostro litorale. Infine, è bene ricordare che da questo 2026 la certificazione che attesta la consegna della Bandiera blu avrà valenza biennale”.

La provincia di Ragusa ha avuto assegnate quest'anno cinque Bandiere Blu su cinque richieste effettuate: Ragusa, Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli hanno ricevuto l’ambito riconoscimento stamani, a Roma. La Sicilia ottiene in totale, 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni: Ispica e Lipari.