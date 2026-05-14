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Avola, denunciato 62enne: porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere

Avola, denunciato 62enne: porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere

CronacaSiracusa

Ad Avola, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto hanno denunciato un 62enne per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.
L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio, è stato fermato e controllato dai Carabinieri a bordo della propria autovettura e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un bastone “nerbo di bue” di genere proibito, della lunghezza complessiva di 80 cm.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

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