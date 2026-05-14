Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione in grotta a 50 metri di profondità

Tra le vittime una ricercatrice di Genova. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu. Lo conferma la Farnesina

Cinque italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive. Lo confermano anche le autorità di Malé. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova.

I turisti italiani sono morti durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vaavu. La scomparsa dei subacquei era stata segnalata intorno alle 13.45 (ora locale, le 10.45 in Italia). Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche non appena ricevuta la segnalazione e hanno ritrovato i corpi di tutte e cinque le persone.

La Farnesina, in una nota scrive: "i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità" e che "la ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive".

Nella nota si legge ancora: "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare".