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Arianna Meloni e Donzelli in Calabria per 'tirare la volata' alle amministrative

Arianna Meloni e Donzelli in Calabria per 'tirare la volata' alle amministrative

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A sostegno dei candidati di centrodestra, soprattutto nei capoluoghi: Reggio Calabria e Crotone

In Calabria arrivano i big di Fratelli d'Italia. Arianna Meloni a Reggio per sostenere la corsa di Francesco Cannizzaro, mentre il responsabile organizzativo, Giovanni Donzelli a Crotone, dove il centrodestra ha scelto di appoggiare la ricandidatura del sindaco uscente, Enzo Voce. E su Occhiuto Donzelli dice: “Grazie al governatore la Calabria conta di più”.

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