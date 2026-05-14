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"Modica e il suo Medioevo: da San Nicolò a Santa Venera: incontro di studio

"Modica e il suo Medioevo: da San Nicolò a Santa Venera: incontro di studio

CulturaCataniaRagusa

Giovedì prossimo 21 maggio, alle 17,30, a Palazzo Grimaldi, in corso Umberto, a Modica, incontro di studio sul tema ""Modica e il suo Medioevo: da San Nicolò a Santa Venera". I lavori si apriranno con i saluti della sindaca di Modica, Maria Monisteri; del sovrintendente di Ragusa, Antonino De Marco, e del presidente di Unitre Modica, Enzo Cavallo. A seguire gli interventi di Eugenia Calvaruso (Centro Studi Contea di Modica); Saverio Scerra (Soprintendenza); Giulia Arcidiacono (Università di Catania); e Giuseppe Barone (Rotary Club Modica/ Università di Catania).
Nella foto, Palazzo Grimaldi.

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