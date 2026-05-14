"Modica e il suo Medioevo: da San Nicolò a Santa Venera: incontro di studio

Giovedì prossimo 21 maggio, alle 17,30, a Palazzo Grimaldi, in corso Umberto, a Modica, incontro di studio sul tema ""Modica e il suo Medioevo: da San Nicolò a Santa Venera". I lavori si apriranno con i saluti della sindaca di Modica, Maria Monisteri; del sovrintendente di Ragusa, Antonino De Marco, e del presidente di Unitre Modica, Enzo Cavallo. A seguire gli interventi di Eugenia Calvaruso (Centro Studi Contea di Modica); Saverio Scerra (Soprintendenza); Giulia Arcidiacono (Università di Catania); e Giuseppe Barone (Rotary Club Modica/ Università di Catania).

Nella foto, Palazzo Grimaldi.