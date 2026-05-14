Coppia di 'corrieri' arrestata a Catania: sequestrati 28 chili di droga

Una coppia di corrieri di droga, partiti dalla Calabria, che viaggiava su due auto trasportando complessivamente, quasi 28 chilogrammi di sostanze stupefacenti, è stata arrestata dalla squadra mobile a Catania sull'A18, vicino al casello d'uscita per il capoluogo etneo. Sono un 35enne nelle cui vettura la polizia ha sequestrato 9 chilogrammi di cocaina, che erano nascosti in un vano ricavato tra il radiatore e il paraurti anteriore, e una 29enne che trasportava 22 panetti di hashish, per un peso di 18,7 chilogrammi, rinvenuti in un vano, appositamente creato, nell'alloggio dell'airbag nella parte del cruscotto del lato passeggero. La coppia aveva detto alla polizia si trovarsi a Catania "per comprare una cucina". I due sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti in carcere. Il figlio della donna, su disposizione dei Tribunali per i minorenni di Catania e di Reggio Calabria, è stato affidato a familiari dell'indagata. (ANSA)