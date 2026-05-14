Scontro frontale tra auto e moto nell’Agrigentino, morti due giovani

Due giovani turisti statunitensi di 25 anni sono morti nel pomeriggio di oggi sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera; viaggiavano su una moto che si è scontrata con un'auto, poco dopo le 15.30 al chilometro 128+500.

Stando a quanto è stato ricostruito, i due giovani, un uomo e una donna, viaggiavano su una Kymco Agility 125, probabilmente a noleggio, che si è scontrata con un’Audi Q5, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti ambulanze, squadre Anas, vigili del fuoco e polizia Stradale di Sciacca. Per permettere ai soccorritori di intervenire sul posto e agli agenti di effettuare i rilievi del caso, utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la statale è stata chiusa al traffico. Purtroppo, per i due giovani non c'è stato nulla da fare.

I due giovani turisti, entrambi originari del New Mexico, sono deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel violento schianto. A quanto si apprende, il conducente dell’auto è invece rimasto ferito in maniera lieve ed è stato immediatamente soccorso e trasferito rapidamente in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari.

Come si legge sul quotidiano La Sicilia, la circolazione lungo la Statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula' è stata interrotta e deviata su percorsi alternativi per alcune ore.