ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, i manifesti del Circo Orfei invadono il centro storico. Chi controlla?

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Scontro frontale tra auto e moto nell’Agrigentino, morti due giovani

Scontro frontale tra auto e moto nell’Agrigentino, morti due giovani

CronacaAgrigento

Due giovani turisti statunitensi di 25 anni sono morti nel pomeriggio di oggi sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera; viaggiavano su una moto che si è scontrata con un'auto, poco dopo le 15.30 al chilometro 128+500.
Stando a quanto è stato ricostruito, i due giovani, un uomo e una donna, viaggiavano su una Kymco Agility 125, probabilmente a noleggio, che si è scontrata con un’Audi Q5, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata.
Sul posto sono intervenuti ambulanze, squadre Anas, vigili del fuoco e polizia Stradale di Sciacca. Per permettere ai soccorritori di intervenire sul posto e agli agenti di effettuare i rilievi del caso, utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la statale è stata chiusa al traffico. Purtroppo, per i due giovani non c'è stato nulla da fare.
I due giovani turisti, entrambi originari del New Mexico, sono deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel violento schianto. A quanto si apprende, il conducente dell’auto è invece rimasto ferito in maniera lieve ed è stato immediatamente soccorso e trasferito rapidamente in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari.
Come si legge sul quotidiano La Sicilia, la circolazione lungo la Statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula' è stata interrotta e deviata su percorsi alternativi per alcune ore.

Potrebbero Interessarti