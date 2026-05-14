Modica, i manifesti del Circo Orfei invadono il centro storico. Chi controlla?

Sono affissi sulle ringhiere, sulle vetrine accanto agli avvisi di locazione e, anche, nelle bacheche istituzionali del Comune e in quelle di privati, come nel caso del Cinema Aurora. Al di là della necessità di pubblicizzare gli spettacoli di un circo famoso, non bisognerebbe prescindere dal rispetto delle regole e dal buon senso per non invadere spazi a destra e a manca. Sarebbe il caso che il Comune di Modica facesse rispettare le elementari norme delle affissioni negli spazi dedicati, come avviene per qualsiasi azione promozionale.