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Modica, i manifesti del Circo Orfei invadono il centro storico. Chi controlla?

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Modica, i manifesti del Circo Orfei invadono il centro storico. Chi controlla?
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CronacaRagusa

Sono affissi sulle ringhiere, sulle vetrine accanto agli avvisi di locazione e, anche, nelle bacheche istituzionali del Comune e in quelle di privati, come nel caso del Cinema Aurora. Al di là della necessità di pubblicizzare gli spettacoli di un circo famoso, non bisognerebbe prescindere dal rispetto delle regole e dal buon senso per non invadere spazi a destra e a manca. Sarebbe il caso che il Comune di Modica facesse rispettare le elementari norme delle affissioni negli spazi dedicati, come avviene per qualsiasi azione promozionale.

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