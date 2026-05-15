Crotone, scoperti due studi di medicina estetica abusiva: denunciate due donne
Offrivano iniezioni di botulino e acido ialuronico a prezzi ridotti, ma senza autorizzazioni e in condizioni igieniche precarie
Scoperti, dalla guardia di finanza di Crotone, due ambulatori abusivi di medicina estetica. Denunciate due donne. Gli studi medici, non autorizzati, offrivano iniezioni di botulino e acido ialuronico a prezzi scontati, ma utilizzavano prodotti di dubbia provenienza in condizioni igienico-sanitarie precarie. A gestire tutto, due ucraine che esercitavano la professione medica senza abilitazione. A tradirle, la pubblicità sui rispettivi profili instagram delle due sedicenti professioniste.