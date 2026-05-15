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Crotone, scoperti due studi di medicina estetica abusiva: denunciate due donne

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Crotone, scoperti due studi di medicina estetica abusiva: denunciate due donne

Crotone, scoperti due studi di medicina estetica abusiva: denunciate due donne

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Offrivano iniezioni di botulino e acido ialuronico a prezzi ridotti, ma senza autorizzazioni e in condizioni igieniche precarie

Scoperti, dalla guardia di finanza di Crotone, due ambulatori abusivi di medicina estetica. Denunciate due donne. Gli studi medici, non autorizzati, offrivano iniezioni di botulino e acido ialuronico a prezzi scontati, ma utilizzavano prodotti di dubbia provenienza in condizioni igienico-sanitarie precarie. A gestire tutto, due ucraine che esercitavano la professione medica senza abilitazione. A tradirle, la pubblicità sui rispettivi profili instagram delle due sedicenti professioniste.

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