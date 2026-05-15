Non resiste ai cioccolatini e ruba 18 confezioni di prodotti

La Polizia di Stato ha arrestato una catanese di 35 anni che, nei giorni scorsi, ha compiuto un furto in un supermercato di via Gabriele D’Annunzio.

La donna è stata tradita dal desiderio di cioccolato e, dopo un giro tra gli scaffali, ha prelevato oltre un centinaio di barrette di cioccolato di un noto marchio di cioccolatini, nascondendole, alla meno peggio, all’interno della sua borsa. Poi ha superato le casse del supermercato senza pagare le confezioni dei prodotti dolciari, ma è stata notata dal personale di vigilanza dell’esercizio commerciale che ha provato a rincorrerla per alcuni metri. La donna è riuscita a dileguarsi con la merce rubata, scappando a bordo di un’auto. Le guardie giurate hanno allertato la Sala Operativa della Questura di Catania che hanno inviato una pattuglia della squadra volanti, giunta, in pochi istanti, sul posto. Grazie alle descrizioni fornite, i poliziotti hanno individuato la donna, bloccandola in auto in piazza Iolanda. La donna è stata trovata ancora in possesso delle confezioni di cioccolato che sono state recuperate e riconsegnate all’attività commerciale.

Il responsabile del punto vendita ha formalizzato la denuncia e la 35enne è stata arrestata per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, la donna è stata condotta presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicata per direttissima.

All’esito dell’udienza, dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria competente per territorio.