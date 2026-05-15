Xi e Trump: raggiunge importanti intese

L’incontro a Zhongnanhai, considerato un po' come la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito comunista cinese e si estende su una superficie di circa 600 ettari

L'incontro tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Zhongnanhai. Questo momento ha aperto l'ultima giornata di visita di Trump. Zhongnanhai è considerato un po' come la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito comunista cinese e si estende su una superficie di circa 600 ettari, di cui 280 costituiti da un lago, e comprende padiglioni, giardini e uffici. Il luogo è anche considerato uno dei più riservati e controllati del Paese, grazie alle innumerevoli telecamere a circuito chiuso alle forze di sicurezza sia in borghese che in uniforme che lo pattugliano giorno e notte. Sia Trump che Xi hanno parlato di importanti intese al termine dei colloqui. Successivamente il tycoon è ripartito alla volta degli Stati Uniti.

Il corteo di auto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato all'aeroporto di Pechino verso le 9.30 ora italiana. Il leader della Casa Bianca ha lasciato la Cina per tornare negli Stati Uniti dopo un viaggio lampo. Una guardia d'onore è stata schierata sulla pista e un tappeto rosso è stato steso fino alla scaletta che conduce all'Air Force One.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso "fantastici accordi commerciali" con Xi Jinping. Che a sua volta ha detto: "Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni". Per Xi la visita è stata storica e di grande importanza e ha affermato che è stata definita una nuova visione per la costruzione di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Accordo anche su rafforzare comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.