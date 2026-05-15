Catania, presi gli autori della spaccata alla farmacia

E’ di fine febbraio scorso la spaccata con furto in danno di una farmacia su via Barriera del Bosco, avvenuta di notte a Sant’Agata Li Battiati, per la quale i Carabinieri della locale stazione, al termine delle attività investigative, hanno identificato e denunciato i due responsabili.

Intervenuti sul luogo del fatto, in sinergia con la Centrale Operativa, i militari dell’Arma, nel corso del sopralluogo, tra l’altro, hanno visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale nonché quelle di altre telecamere presenti nel perimetro dell’area dove si è verificato l’evento delittuoso.

Gli “occhi” delle telecamere immortalano i due complici i quali, raggiunta la zona con una monovolume compatta, si presentano a piedi davanti al negozio, provando prima a forzare la serranda per poi “sondare” con le mani la solidità della vetrata accanto.

L’esame dei fotogrammi ha permesso di ricostruire le fasi “operative” della rapina accertando che i due, tornati a piedi nella piazzola antistante la farmacia, a volto scoperto, dopo aver divelto un paletto in ferro, installato sulla sede stradale nella predetta area, riescono ad accedere a bordo dell’auto avvicinandosi nuovamente all’ingresso del negozio.

Uno dei due, sceso dal veicolo, utilizzando una trave di legno, manda fuori uso una delle telecamere della farmacia mentre l’altro, identificato poi per il 55enne, alla guida della monovolume, la usa in retromarcia come ariete per sfondare la vetrina.

L’altro, poi identificato per il 59enne, subito dopo, entrato nei locali della farmacia ed aver rovistato i vari cassetti, porta via il fondo cassa, con la somma di denaro di 200 euro, uscendo dall’attività commerciale.

I Carabinieri, dall’incrocio e dalla comparazione dei filmati estrapolati, sono riusciti ad acquisire in maniera chiara e leggibile il numero di targa della predetta auto, nella disponibilità dei due, mentre, l’attività comparativa ha permesso di rilevare elementi di corrispondenza sotto il profilo fisionomico sia sotto quello degli indumenti indossati.

Identificati per un 55enne ed un 59enne, entrambi del posto, ben noti alle Forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio, tra cui il furto commesso i primi di marzo in danno di un negozio di Via Asiago a Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.