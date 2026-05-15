I Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Viagrande

Un confronto diretto con gli studenti per parlare di bullismo, cyberbullismo, uso consapevole dei social network e cultura della legalità. È l’iniziativa promossa dai Carabinieri della Compagnia di Acireale che hanno incontrato gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Viagrande, nell’ambito del percorso di collaborazione tra l’Arma e il mondo scolastico.

All’incontro hanno preso parte il comandante della Compagnia di Acireale, Capitano Domenico Rana, la dirigente scolastica Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini e il vicesindaco Franco Leonardi.

Davanti a oltre 100 studenti delle terze classi, i Carabinieri hanno affrontato temi di stretta attualità, soffermandosi, in particolare, sui rischi legati all’uso improprio dei social media e sulle conseguenze, spesso molto gravi, di comportamenti offensivi o violenti online.

Durante il confronto, i militari hanno spiegato come il bullismo non si manifesti soltanto attraverso aggressioni fisiche, ma possa assumere forme più subdole e pervasive, soprattutto sul web, dove immagini, video e contenuti offensivi possono diffondersi in pochi istanti, amplificando il danno per le vittime. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche al fenomeno del revenge porn, alla condivisione irresponsabile di contenuti sensibili e ai pericoli nascosti dietro un utilizzo superficiale delle piattaforme digitali.

L’incontro si è trasformato in un momento di dialogo aperto, con numerose domande da parte degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i Carabinieri su dubbi, esperienze e curiosità legate ai temi trattati.

La giornata ha avuto anche un momento più pratico e coinvolgente, con la possibilità per i ragazzi di salire a bordo di una “gazzella” del Nucleo Radiomobile e conoscere da vicino strumenti e funzioni dei mezzi impiegati quotidianamente per il controllo del territorio e il pronto intervento.

Grande interesse ha suscitato anche la dimostrazione delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, che hanno simulato un’attività di ricerca di sostanze stupefacenti, mostrando agli studenti una delle attività operative svolte a supporto dei servizi sul territorio.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo dalla scuola e dagli studenti, che conferma l’importanza del dialogo tra istituzioni e giovani nella promozione della legalità e della consapevolezza digitale.