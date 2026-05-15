Decoro urbano e sicurezza: sanzionate attività commerciali

Nel corso della mattinata odierna, a Catania, i Carabinieri della Stazione di Piazza Verga, con il supporto della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme amministrative e dell’occupazione regolare degli spazi pubblici.

Nel corso delle attività sono state elevate 3 sanzioni nei confronti di altrettanti titolari di esercizi commerciali.

Nel primo caso, destinatario del provvedimento è stato un 31enne residente a Catania, titolare di un’autorimessa situata nel centro cittadino, dove è stata accertata la presenza di un’insegna bifacciale installata senza la prevista autorizzazione comunale. La violazione, in questo caso, ha comportato una sanzione di 430 euro.

La normativa in materia di esposizione pubblicitaria prevede infatti che insegne, cartelli e altri mezzi visibili dalla pubblica via siano preventivamente autorizzati dall’amministrazione competente, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, della sicurezza stradale e dell’ordinato utilizzo degli spazi cittadini. Installazioni non autorizzate possono creare intralcio visivo, compromettere l’estetica urbana o costituire potenziale pericolo.

Negli altri due casi, sono sanzionati rispettivamente un 54enne residente ad Aci Bonaccorsi, titolare di una salumeria, e un 53enne residente a Catania, proprietario di una rivendita di caffè, poiché è stata riscontrata l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Per entrambe le violazioni è stata elevata una sanzione amministrativa di 173 euro.

Anche per quanto riguarda l’occupazione di aree pubbliche mediante espositori, tavoli, merci o altre strutture è necessario il rilascio di specifiche concessioni per l’utilizzo di marciapiedi, carreggiate, piazze o altri spazi comuni. Il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per assicurare la libera circolazione dei pedoni, l’accessibilità per persone con disabilità, la sicurezza urbana e una corretta fruizione degli spazi da parte della collettività.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito delle attività di presidio del territorio e di tutela della legalità diffusa.