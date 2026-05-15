La Polizia di Stato arresta un 24enne per spaccio di sostanze stupefacenti
La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti e del costante controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive, ha arrestato un 24enne, già sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.
Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto 10 grammi di crack, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. Durante l’intervento è stata inoltre sequestrata la somma di 1.480 Euro in contanti, considerata dagli inquirenti provento dell’attività illecita.