Duello di classe sulla sabbia: Wind Firestorm e Chiedimi La Luna nel clou di giornata al Mediterraneo

Sei corse in programma e apertura fissata alle ore 16.05 per il convegno di galoppo di sabato 16 maggio all’Ippodromo del Mediterraneo.

Il clou del pomeriggio sarà il Premio Philodendrum, condizionata di Classe 3 riservata ai cavalli di 4 anni ed oltre, con 12 mila e 100 euro di montepremi. La sfida si svilupperà sui 1900 metri della pista in sabbia e promette spettacolo grazie al confronto annunciato tra Wind Firestorm e Chiedimi La Luna, entrambi apparsi perfettamente collocati nello schema della corsa.

Tra le alternative più autorevoli attenzione a Misternice, parecchio convincente al rientro, e a Peppers Black, sfortunato nella più recente uscita, ma segnalato per i lavori mattutini e dalla qualità indiscussa.

Spazio anche a due handicap discendenti, di classe 4, dal valore di 9 mila e 900 euro.

Nel Premio Andromeda, riservato ai cavalli di 3 anni sui 2100 metri della pista piccola, il pronostico converge su Spirit Wind, reduce da un’affermazione che ne ha rilanciato le quotazioni. A contendergli il successo saranno soprattutto Mr Santiago e Daddy Woman, mentre merita particolare attenzione Baby Gae, autore di un’ultima prestazione decisamente incoraggiante.

Interessante anche il Premio Ludovico il Moro, abbinato all’Ippica Nazionale, sui 1500 metri della pista piccola per cavalli di 3 anni ed oltre.

Tra i protagonisti annunciati c’è Lucky Luke, convincente vincitore nell’ultima apparizione ma chiamato a confermarsi nonostante il peso più severo. Due valide pedine schierate dal team Cuschieri- Cannella: Mitical Mil che resta uno specialista del tracciato e si presenta con credenziali importanti e Psicodramma, ben sistemato al peso. Becardo ha dimostrato continuità di rendimento e può inserirsi nella lotta per il podio. Da seguire anche O’Galantuomo: se il rientro non peserà troppo, la categoria appare ampiamente nelle sue possibilità.