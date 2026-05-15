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Anziana reagisce allo scippo a Torino e fa arrestare un giovane ladro

Anziana reagisce allo scippo a Torino e fa arrestare un giovane ladro

Fatti&Notizie

Ha reagito con prontezza e coraggio, inseguendo il ragazzo che pochi istanti prima le aveva strappato dal collo una collanina d’oro del valore di circa mille euro. È accaduto alcuni giorni fa a Torino, a poche centinaia di metri dalla Gran Madre, tra via Monferrato e via Santorre Santarosa. Erano da poco passate le 9 del mattino quando due giovani, uno dei quali in monopattino, si sono avvicinati a una donna di 73 anni per derubarla.

Dopo lo scippo, l’anziana non si è però lasciata intimidire: ha rincorso uno dei due malviventi attirando l’attenzione dei passanti, che sono riusciti a bloccare il presunto autore materiale del furto fino all’arrivo dei carabinieri della stazione Barriera Casale. I militari hanno arrestato un ventiquattrenne nordafricano, senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di furto con strappo. La donna ha recuperato la collana e ha formalizzato la denuncia. Dopo il rito direttissimo, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Proseguono invece le indagini per identificare il complice fuggito in monopattino.

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