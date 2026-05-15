Sfuma il sogno Promozione del Comiso Calcio. Il presidente Tomasello: siamo arrivati alla finalissima playoff, ci riproveremo il prossimo anno

È tempo di bilanci per il Comiso Calcio. Il cammino stagionale della squadra verdarancio si è chiuso il 26 aprile, con una sconfitta contro il San Gregorio di Catania nella finalissima play off di Prima Categoria, disputata sul campo neutro di Canicattini Bagni.

Alla squadra verdarancio è sfuggito in extremis l’obiettivo Promozione. Il San Gregorio conquista il salto di categoria e nella prossima stagione disputerà il campionato di Promozione. Il Comiso ripartirà dalla Prima Categoria, con la stessa ambizione che ha accompagnato la stagione appena conclusa: conquistare il salto di categoria.

Nonostante la delusione, il campionato che si è appena concluso permette di tracciare un bilancio positivo. “Siamo nati appena due anni fa e questo era il nostro secondo campionato di Prima Categoria”, spiega il presidente Gaetano Tomasello. “Nel primo anno, affrontato con una squadra nuova e composta da tanti giovani, avevamo come obiettivo la salvezza. Lo abbiamo centrato, riuscendo anche a ottenere una buona posizione di metà classifica. In questa seconda stagione, il nostro obiettivo era disputare un campionato di alta classifica, puntando, se possibile, alla promozione. Abbiamo disputato un campionato sempre nelle posizioni di vertice. Ha vinto la Barrese e noi siamo arrivati ai playoff, superando il Pozzallo e il Don Bosco 2000, prima della finalissima contro il San Gregorio. La squadra etnea ha affrontato la partita con grande esperienza e con la mentalità giusta. I nostri ragazzi hanno giocato con generosità e alla pari per lunghi tratti, ma alla fine è prevalsa la capacità degli avversari di gestire meglio i momenti decisivi di una gara secca. Ripartiamo nella prossima stagione con lo stesso obiettivo: il salto di categoria. Quest’anno abbiamo avuto tifosi splendidi, uno stadio sempre colorato da bandiere, tifo ed entusiasmo. Comiso merita una categoria superiore e noi abbiamo il dovere di continuare a lavorare per regalare alla città questo sogno”.

Lo sguardo, adesso, è rivolto al futuro con fiducia. In questi due anni la società si è rafforzata, con l’ingresso di nuovi soci e con un gruppo dirigente sempre più strutturato. “Quando abbiamo iniziato eravamo in pochi”, continua Tomasello. – Con me c’era Angelo Tumino e si è subito unito Alessio Occhipinti. Oggi c’è un gruppo societario ben organizzato e possiamo crescere ancora, anche attraverso l’ingresso di nuovi soci”.

La società ha confermato il presidente Gaetano Tomasello. Angelo Tumino ricopre il ruolo di vicepresidente, Alessio Criscione è il responsabile della segreteria e Gabriele Gulino il team manager. Tra i dirigenti figurano anche Salvo Bonifacio e Alessio Occhipinti, responsabile della comunicazione, insieme a Biagio Zago e Chiara Giummarra. Il settore tecnico può contare sull’allenatore Raffaele Monaco, subentrato a metà campionato allo stesso Tomasello. Anthony Tidona è il direttore sportivo, Alessandro Scaglione è il viceallenatore e preparatore dei portieri; Antonio Gurrieri è il responsabile dello staff medico. “Puntiamo a confermare lo staff attuale e i giocatori in organico”, spiega Tomasello, “lavorando per rafforzare ulteriormente sia la squadra sia l’assetto societario”.

Confermato anche lo staff della comunicazione, che quest’anno ha coinvolto i tifosi con uno stile riconoscibile, vivace e diretto, capace di raccontare il Comiso Calcio con passione e ironia. Le dirette Facebook di Biagio Zago, le interviste e i video di Chiara Giummarra hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni. “Ci seguono tanti utenti anche da altre città –e dall’estero”, spiega Alessio Occhipinti, responsabile della comunicazione. “Chi vive lontano resta in contatto con noi attraverso i nostri canali. I nostri video sono un atto d’amore per Comiso: i colori verdarancio rappresentano un legame forte per tanti. I nostri partner ci hanno consentito di disputare un campionato di alto livello e vogliamo costruire con loro, e con nuovi partner, un percorso ancora più ambizioso per il prossimo anno”.

Nelle prossime settimane la società organizzerà anche alcuni tornei. “Organizzeremo il torneo Master Cup”, -aggiunge Occhipinti. – Vi parteciperanno squadre composte da calciatori che già disputano i campionati dilettantistici. Sarà una vetrina per i giovani più promettenti e un’occasione, per i nostri osservatori, per individuare profili che possano interessare alla società”.