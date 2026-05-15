Bandiera blu a Pozzallo, Quintilia Celestri: premia la nostra gente

"Sventolerà ancora la Bandiera Blu sul nostro mare. Un’ottima notizia che dimostra come i Pozzallesi sappiamo difendere e preservare la Pozzallo che ci ha regalato Madre Natura. Sono convinta che sia tutta della nostra Città questa Bandiera Blu 2026, simbolo di un mare eccellente, di servizi all’altezza degli operatori e di una cura assoluta che la nostra Gente ha per il suo bene più prezioso. Che ha bisogno di continuare ad essere rispettato e preservato. Che sia sempre una risorsa e mai un problema". Lo dichiara la presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestre che aggiunge: "Pozzallo sa proteggere il suo mare, valorizzarlo; ma le donne e gli uomini della nostra Città devono vedere azione e non inerzia nel difendere la nostra costa. Ecco perché la Bandiera Blu ha bisogno di azione, continuità e visione e per chi è istituzione, essa è il dovere di un nostro impegno ancora più attento e lungimirante".