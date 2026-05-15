Modica, al Parco Urbano Basile quattro sabati di creatività con "Crisci Ranni"

Dal 16 maggio al 6 giugno, il Parco urbano Padre Basile di Modica si anima di laboratori e attività educative dedicate ai più piccoli. Ci sono luoghi che cambiano volto quando qualcuno decide di abitarli con cura. Al quartiere Vignazza, tra la parte alta e quella bassa del centro storico di Modica, Crisci Ranni porta avanti una sfida educativa che ha trasformato un’area segnata dal degrado in uno spazio di incontro, crescita e speranza.

“Crisci al Parco” è una nuova iniziativa che prosegue l’operato quotidiano, arricchendo di voci, colori e creatività il Parco urbano Basile con quattro appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi.

Ogni sabato, a partire dal 16 maggio e per gli altri tre successivi, (23 maggio, 30 maggio e 6 giugno) dalle 9 alle 12, l’équipe educativa di Crisci Ranni proporrà attività laboratoriali aperte. Tra le attività in programma ci saranno laboratori di ceramica e argilla per bambini dai 5 ai 10 anni, insieme ad altri percorsi creativi e momenti di lettura, gioco e sperimentazione capaci di coinvolgere i partecipanti in un’esperienza educativa semplice e al tempo stesso profonda: stare insieme, imparare facendo, costruire relazioni. Non servirà alcuna prenotazione: per partecipare basterà presentarsi direttamente al Parco, in via Fontana, nelle mattinate previste.