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Acate, la Biblioteca Civica "Enzo Maganuco" si arricchisce di 800 nuovi volumi

Acate, la Biblioteca Civica "Enzo Maganuco" si arricchisce di 800 nuovi volumi

CulturaRagusa

Gli acatesi leggono, tanto, e alla Biblioteca Civica “Enzo Maganuco” trovano “pane per i loro denti”. In questi giorni altri 800 nuovi volumi hanno arricchito l’offerta del centro culturale intitolato al noto docente accademico d’Italia nel 1939 e direttore del Museo Civico del Castello Ursino di Catania.
Nei locali dove fino alla soppressione degli enti religiosi lavoravano e studiavano i frati cappuccini, oggi ci sono a disposizione oltre 6.000 testi di tutte le discipline, una sezione dedicata alla storia locale, oltre a quotidiani raccolti per annate, periodici e materiale multimediale.
Di particolare pregio la presenza del fondo antico con oltre oltre 300 tomi risalenti ai secoli XVI, XVII e XVIII.
A disposizione dei lettori, molti dei quali provengono anche dai centri vicini per ricerche professionali o tesi di laurea, 5 sale, spazi archivistici, 10 posti in sala lettura, 4 postazioni con accesso internet e una ulteriore postazione gratuita dedicata alla consultazione di contenuti multimediali e all’utilizzo di software per la produttività.
Per una bella coincidenza l’arrivo della nuova dotazione libraria coincide con i giorni del Salone del Libro di Torino e molti appassionati si sono presentati già per richiedere in prestito un best seller.

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