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Rilancio della sanità pubblica e lavoratori degli appalti: raccolta firme della Cgil iblea

Rilancio della sanità pubblica e lavoratori degli appalti: raccolta firme della Cgil iblea

EconomiaRagusa

È stata ufficialmente lanciata anche a Ragusa la campagna di raccolta firme promossa dalla CGIL a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare: una per la tutela e il rilancio della sanità pubblica, l’altra per garantire diritti, sicurezza e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati negli appalti. L’iniziativa si è svolta attraverso una partecipata assemblea generale, alla presenza di delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato. Dopo il saluto introduttivo della presidente dell’Assemblea generale, Stefania Serra, ad aprire i lavori è stato il segretario generale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, che ha illustrato il senso politico e sociale delle due proposte di legge, richiamando la necessità di riportare al centro dell’agenda pubblica il valore del lavoro e il diritto universale alla salute. Nel corso dell’assemblea sono intervenuti lavoratrici e lavoratori impegnati nei settori degli appalti e della sanità, portando testimonianze dirette e concrete. Sul fronte degli appalti è emersa con forza la condizione di precarietà che molte persone vivono a ogni cambio di gestione: contratti diversi nello stesso luogo di lavoro, trattamenti economici peggiorativi, minori tutele e criticità crescenti anche sul piano della salute e della sicurezza. Altrettanto significative le testimonianze arrivate dal mondo della sanità. È stata raccontata la fatica quotidiana di chi lavora in reparti segnati da carenza di personale, turni gravosi, sovraccarico organizzativo e condizioni sempre più usuranti. A questo si aggiunge il tema, altrettanto drammatico, delle liste d’attesa. La raccolta firme proseguirà nei prossimi giorni con iniziative pubbliche nei comuni della provincia di Ragusa.

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