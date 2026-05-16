Modica, concorso "Cuore di mamma 2026": il 22 la premiazione nell'aula consiliare

Si sono conclusi i lavori della giuria della seconda edizione del concorso letterario “Cuore di Mamma”, iniziativa culturale ed educativa promossa e sostenuta dalla famiglia Scarso in ricordo della signora Bianca Giunta, recentemente scomparsa, con l’obiettivo di mantenere vivo, soprattutto tra i più giovani, il valore profondo della figura materna attraverso la scrittura, l’arte e la riflessione emotiva. Il concorso, che quest’anno aveva come tema “Lo sguardo che mi fa crescere”, ha coinvolto le classi quarte e quinte della scuola primaria e le prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Modica, registrando una partecipazione particolarmente significativa sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Numerosissimi gli elaborati giunti all’attenzione della commissione giudicatrice: poesie, racconti e lavori grafici che hanno raccontato con intensità, sensibilità e autenticità il rapporto tra i più piccoli e il mondo degli affetti familiari, restituendo uno spaccato umano ed emotivo di straordinario valore.

Un lavoro complesso e particolarmente delicato per la giuria, chiamata a valutare elaborati caratterizzati da notevole spessore culturale, capacità espressiva e profondità emotiva. La commissione è stata composta da figure di alto profilo culturale, istituzionale e sociale: il sindaco di Modica Maria Monisteri, l’assessore ai Servizi Sociali Concetta Spadaro, la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo, Giovanni Providenza, presidente dell’ANFFAS di Modica associazione preziosissima per il territorio per il ruolo che svolge di sostegno e di auto alle famiglie delle persone con disabilità, il poeta e scrittore Giuseppe Macauda, docente di Scienze naturali ed esperto di ecosistemi e biodiversità, autore di numerose pubblicazioni poetiche e narrative e componente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Tiziana Spadaro Stornello, esperta in Discipline del Cinema e dello Spettacolo, presidente della Federazione Italiana Circoli del Cinema e direttore artistico del Festival internazionale di Cinemapoesia “Versi di Luce” e la docente e poeta Maria Vittoria Mulliri, titolare di Materie Letterarie e Latino presso il Liceo “Galilei-Campailla” di Modica, pluripremiata in numerosi concorsi poetici nazionali e internazionali, Giada Ragusa, Astrid Ragusa, docente di Lettere in quiescenza, tiene cicli di conferenze sulla microstoria siciliana e corsi nelle scuole di grammatica della lingua siciliana e usi, costumi e tradizioni degli Iblei.

“Anche quest’anno le porte di Palazzo San Domenico si aprono nella sua stanza più rappresentativa, ad un’iniziativa che è un momento di forte valore educativo e sociale - afferma il Sindaco Maria Monisteri - Nel ricordo di una Donna, la signora Bianca, che ho conosciuto e che grazie alla sua famiglia, resta viva ogni giorno. Una serata ed un’idea quella della famiglia Scarso di impatto sociale e di grande condivisione perché ne sono protagoniste le nuove generazioni della nostra Città, quelle che saranno fonte di vita per Modica e per il domani. I loro elaborati sono espressione di quell’alto e sempiterno valore dello stare assieme, del ricevere; e in queste riflessioni emerge la loro chiave di lettura di quel sempiterno sentimento di umanità che è la famiglia raccontata dalla loro visione”.

Particolarmente importante, nel corso dell’organizzazione e dello svolgimento dei lavori, il contributo dell’assessore ai Servizi Sociali Concetta Spadaro, che ha seguito con attenzione e sensibilità tutte le fasi dell’iniziativa, favorendo il dialogo con le scuole e sostenendo concretamente il lavoro della commissione. Determinante anche il sostegno della presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo, che ha fortemente voluto che la manifestazione continuasse a svolgersi nell’aula consiliare del Comune di Modica e che il premio assumesse ufficialmente una cadenza biennale, consolidandosi così come appuntamento culturale stabile per la città.

La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 22 maggio alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del Comune di Modica, alla presenza degli studenti premiati, delle famiglie, dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle autorità cittadine e di quanti vorranno prendere parte all’iniziativa. “Cuore di Mamma” si conferma così non soltanto un concorso letterario, ma un autentico percorso educativo ed emotivo capace di mettere al centro i sentimenti, la memoria, la crescita interiore e il valore delle relazioni umane. Perché, come dimostrano gli elaborati dei bambini e dei ragazzi coinvolti, esistono sguardi che non si limitano ad accompagnare la crescita: la rendono possibile.