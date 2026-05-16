Italiani morti alle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli altri 4 deceduti

L'ulteriore tragedia, per "malattia da decompressione". Ieri sospese le ricerche a causa del meteo avverso e della profondità della grotta (a oltre 50 metri sotto il livello del mare), indagini riprese stamane

Secondo gli standard di immersione ricreativa generalmente seguiti alle Maldive, le immersioni sono in genere limitate a circa 30 metri, a meno che non vengano effettuate nell'ambito di programmi di immersione tecnica specializzati che prevedono certificazioni avanzate, pianificazione della decompressione e sistemi di respirazione specifici.

Gli inquirenti, scrive The Press, dovranno inoltre esaminare le procedure di pianificazione delle immersioni, le certificazioni dei subacquei, le misure di preparazione alle emergenze e le attrezzature utilizzate durante la spedizione. I dati dei computer subacquei e le riprese delle telecamere subacquee potranno essere ulteriormente analizzati nell'ambito degli sforzi volti a ricostruire la sequenza degli eventi.

Il presidente delle Maldive Mohamed Muizzu ha espresso su X il cordoglio per la morte del sub impegnato nel recupero dei quattro sommozzatori italiani morti in una grotta. “La morte di un sommozzatore delle forze di difesa nazionale, impegnato nelle ricerche dei turisti dispersi, è motivo di profondo dolore per me e per ogni cittadino delle Maldive. Si tratta di una notizia profondamente angosciante e sconvolgente. Prego per la famiglia in lutto, augurando loro pazienza, e porgo le mie condoglianze a loro e alla MNDF. Un coraggioso sommozzatore della MNDF, il Sergente Maggiore, è deceduto in seguito a un incidente mentre era in servizio nell'adempimento dei suoi doveri. Possa al defunto Mohammed Mahadi essere concesso lo status di martire ed essere ammesso alla vasta misericordia di Allah, alle benedizioni eterne del Paradiso. Amen”.

Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee, deceduto oggi nell'immersione alle Maldive nel tentativo di recuperare i 4 italiani, è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione (Mdd), causata dalla formazione di bolle di gas (solitamente azoto) nel sangue e nei tessuti.

Il militare è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Adk dopo essere emerso dall'immersione ed essersi sentito male. L'Mdd si verifica in genere quando c'è un rapido calo della pressione circostante, più comunemente quando un subacqueo risale troppo velocemente dall'immersione.

Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni alle Maldive. Lo scrive il sito locale Edition. Il Ministero del Turismo maldiviano ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza.

“Il sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali delle Maldive (Mndf), Mohammed Mahdi, è deceduto durante un'immersione nell'ambito di un'operazione di ricerca e salvataggio condotta dalle Mndf”, conferma l'Mndf su X, a proposito della morte di uno dei sub impegnati nelle ricerche dei quattro corpi degli italiani deceduti.

I media delle Maldive danno per deceduto il sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.

Il Ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato oggi che la licenza di esercizio della ‘MV Duke of York’, la safari boat dei cinque sub italiani morti durante una immersione, è stata sospesa in seguito all'incidente. Lo rende noto la stampa locale. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell'incidente. Il Ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Ha affermato inoltre che le autorità sono impegnate nelle continue ricerche degli altri quattro corpi non ancora recuperati.

Un soldato che si è immerso oggi nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani alle Maldive, condotta dalle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf), è stato trasportato all'ospedale Adk in condizioni critiche. Lo scrivono le Mndf su X.

Il ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato oggi che la licenza di esercizio della 'MVDuke of York', la safari boat dei cinque sub italiani morti durante una immersione, è stata sospesa in seguito all'incidente avvenuto nella provincia. Lo rende noto la stampa locale.

Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell'incidente.

Il Ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Ha affermato inoltre che le autorità sono impegnate nelle continue ricerche degli altri quattro corpi non ancora recuperati.