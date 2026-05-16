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Modica, locali comunali da vendere per usi commerciali: il no di 11 consiglieri

Modica, locali comunali da vendere per usi commerciali: il no di 11 consiglieri

PoliticaRagusa

" No alla svendita commerciale dei palazzi istituzionali, subito presidi di sicurezza, sanità e servizi per i cittadini". Lo affermano 11 consiglieri comunali di Modica con una mozione da discutere nella prossima seduta dell'aula. La mozione interviene sulla discussione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028, proponendo una netta inversione di rotta rispetto alle intenzioni dell'Amministrazione.
I tre gruppi consiliari a cui appartengono gli 11 consiglieri non condividono la scelta di destinare a locazione commerciale ben dieci locali strategici situati al piano terra di Palazzo San Domenico, Palazzo della Cultura, Palazzo degli Studi e Piazza San Giovanni. «In un momento in cui la cittadinanza, i commercianti e le associazioni di categoria (CNA e Confcommercio) chiedono a gran voce una presenza tangibile delle istituzioni e presidi fissi di sicurezza, è un errore strategico privarsi di questi locali – spiegano i consiglieri di Radici Iblee, DC e Siamo Modica –. Questi immobili, per la loro centralità e accessibilità su Corso Umberto I, sono beni strumentali naturali per le funzioni dell'Ente». La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a sottrarre alla locazione commerciale i locali di Palazzo San Domenico, Palazzo della Cultura e Piazza San Giovanni (mantenendo a vocazione commerciale solo quelli del Palazzo degli Studi) per destinarli a presidio permanente delle Forze dell'Ordine ovvero un punto di riferimento fisico nel centro storico e a Modica Alta, in coordinamento tra Polizia Municipale e Arma dei Carabinieri, attivando subito un tavolo con il Prefetto e il Questore; presidio sanitario di prossimità, un punto di primo intervento e ambulatorio infermieristico, vitale per residenti anziani e turisti vista l'orografia della città, da realizzare tramite convenzione con l'ASP di Ragusa; uffici comunali a diretto contatto con il pubblico a partire dai Servizi Sociali territoriali, per ridare vita e funzioni civiche al cuore della città.
"Un altro punto cardine della mozione riguarda il Macello Comunale di contrada Michelica, chiuso dal 2023. Per rimetterlo a norma servono tra i 150 e i 200 mila euro, somme che il Comune, attualmente in stato di dissesto finanziario (dal 30 gennaio 2025), non può spendere. La proposta delle forze di opposizione è pragmatica: affidare la struttura a un soggetto privato tramite un bando di gara che preveda l'istituto dello scomputo degli investimenti. Il privato anticiperà le somme per i lavori e le recupererà compensandole con il canone annuale di concessione (stimato in 12.000 euro) per una durata dai 12 ai 20 anni. Un'operazione a costo zero per le casse comunali che restituirebbe alla città un servizio essenziale".
Infine, la mozione "impegna il Sindaco e la Giunta a dare mandato al Dirigente competente affinché predisponga entro 120 giorni una ricognizione completa e aggiornata di tutto il patrimonio immobiliare comunale (terreni e fabbricati), individuando i beni immediatamente alienabili, quelli gravati da vincoli o contenziosi e lo stato di conservazione. “Il dissesto finanziario impone la massima trasparenza e la valorizzazione di ogni singola risorsa. Dobbiamo avere una mappatura chiara di ciò che il Comune possiede per generare entrate reali e non presunte, garantendo sempre la compatibilità finanziaria e l'assenza di nuovi oneri – conclude la prima firmataria Miriam Franzò. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio comunale partendo dalle reali esigenze dei cittadini — sicurezza, salute, servizi — senza rinunciare a generare entrate dove possibile. Abbiamo chiesto la trattazione urgente di questa mozione nella prossima seduta del Consiglio Comunale. È il momento che la politica modicana dimostri con i fatti se vuole una città-vetrina o una città viva, sicura e a misura di cittadino». La mozione è stata depositata e trasmessa a tutto il Consiglio Comunale, aperta all'adesione di tutti i colleghi consiglieri che vorranno cofirmarla prima del voto in aula.
I consiglieri che hanno proposto la mozione sono: Miriam Franzò prima firmataria, Ruffino, Alecci, Nigro, G. Covato, Frasca, Spadaro, P. Covato, Floridia, Scapellato e Caruso.
Nella foto, Palazzo San Domenico con i locali al piano terra oggetto della mozione.

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