Cannibalizzano i motori dei climatizzatori di una chiesa

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, a conclusione di un’attività di pronto intervento in stretta sinergia con la Centrale Operativa, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 43enne ed una 27enne, entrambi catanesi per “tentato furto aggravato in concorso”.

In tarda serata, è arrivata una telefonata, al 112 Numero Unico di Emergenza, che segnalava la presenza di due intrusi all’interno di un atrio della Chiesa Evangelica di via Ciro Menotti. In particolare, il richiedente, pastore della predetta chiesa, poco prima, visionando le immagini della videosorveglianza posizionate all’esterno dell’edificio religioso aveva notato due soggetti intenti a smontare l’unità esterna di uno dei climatizzatori.

Gli operanti, arrivati tempestivamente, hanno notato effettivamente due persone intenta a smontare le parti metalliche di un motore mentre un altro era stato già scardinato dalla parete. Non appena si sono accorti della presenza dei Carabinieri hanno mollati tutti gli utensili a terra e si sono nascosti dietro ad un muretto tentando poi, improvvisamente, una fuga che è stata subito impedita dagli operanti che li hanno bloccati in sicurezza.

Dopo averli identificati compiutamente, per un 43enne ed una 27enne, già entrambi noti alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie i Carabinieri hanno trovato addosso all’uomo una pinza a becco lungo ed un seghetto. Nelle immediate vicinanze gli investigatori hanno inoltre recuperato una tenaglia ed un utensile multiuso artigianale con cacciavite che i due complici avevano abbandonato a terra all’arrivo dei Carabinieri.

In seguito, unitamente al pastore della Chiesa, i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo accertando come i due malfattori avevano divelto dalla parete un motore esterno per climatizzatore che era a terra e parzialmente smontato con i pezzi metallici in rame pronti per essere asportati. Tutte le tubature in rame e i cablaggi elettrici sul muro risultavano tagliati come pure quelli riferibili ad entrambe le unità esterne dei climatizzatori che, di fatto, sono risultate danneggiate irreparabilmente e quindi non più utilizzabili, arrecando così un danno di circa 3.000 euro.

I Carabinieri hanno arrestato il 43enne e la 27ene e li hanno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.