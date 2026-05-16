Servizi coordinati dei Carabinieri, sicurezza e legalità

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, impegnati in un mirato servizio coordinato di controllo del territorio, hanno consolidato la propria presenza operativa nei comuni di Acireale ed Aci Catena, al fine di prevenire e contrastare i reati, incrementare il livello di sicurezza reale e percepita della popolazione, nonché, di garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze dei cittadini, in una cornice di decoro urbano.

In tale contesto operativo, i militari dell’Arma, hanno attuato un dispositivo di controllo, che ha concentrato l’attenzione soprattutto nelle zone dei centri urbani di maggiore aggregazione.

I Carabinieri della Stazione di Acireale, durante le predette attività, in via G. Verga hanno fermato per un controllo un 22enne del posto il quale è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e, pertanto, la perquisizione è stata estesa anche presso la sua abitazione di residenza dove gli operanti hanno recuperato e sequestrato altri 70 grammi di marijuana, oltre a materiale vario per il confezionamento.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è scattato per lui l’arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” ed è stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, lo ha convalidato disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla P.G..

Durante lo svolgimento del servizio i Carabinieri del Nucleo Operativo - Sez. Radiomobile, nel transitare in via Macello ad Aci Catena, hanno riconosciuto un 31enne del posto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’uomo, inoltre, al momento del controllo è stato sorpreso in compagnia di pregiudicati e quindi in violazione delle prescrizioni in atto nei suoi confronti.

I Carabinieri hanno anche trovato sulla sua persona due ordigni artigianali contenenti materiale esplodente del peso complessivo di 292 grammi.

E’ stato quindi denunciato per “inosservanza di un provvedimento del giudice” e per “detenzione illecita di materiale esplodente”.