Evade dai domiciliari per fare la spesa: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo - Sezione Radiomobile di Paternò hanno arrestato per “evasione” un 34enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale.

L’arresto è scaturito nell’ambito di un’attività di verifica svolta dai militari dell’Arma dislocati sull’intero della Provincia Etnea, secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania, volta a monitorare l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Tali attività, articolati in interventi ordinari e operazioni straordinarie condotte con cadenza regolare o in risposta a elementi specifici, sono mirati a verificare la presenza presso il domicilio dei destinatari di misure restrittive.

Durante uno di uno di questi controlli, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo e, non appena arrivati, hanno visto la porta d’ingresso aperta. Più di una volta gli operanti hanno chiamato a voce alta il 34enne senza avere risposta.

Considerato che in casa non vi era nessuno, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, hanno iniziato le operazioni di ricerca dell’evaso, notandolo poco dopo in via Circumvallazione all’incrocio con via Libertà mentre camminava in direzione di casa sua.

Non appena si è accorto della presenza dei Carabinieri il 34enne ha iniziato ad agitarsi e, alla richiesta di spiegazioni, ha riferito che era uscito per fare acquisti.

Il 34enne, alla luce dei riscontri acquisiti, essendosi allontanato senza alcuna autorizzazione, è stato arrestato dai Carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità che convalidato l’arresto disponendo il ripristino della misura violata, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.