Modena, investe alcuni pedoni con l'auto poi colpisce un passante, fermato un 30enne

Alle 16:30 un'auto, a velocità sostenuta, ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso.

El Koudri sottoposto in passato a cure psichiatriche

In passato Salim El Koudri era stato sottoposto a cure psichiatriche. È quanto emerge sul trentunenne di origini marocchine, al momento in questura a Modena per essere interrogato.

Oggi pomeriggio El Koudri ha investito almeno sette persone in zona Porta Bologna prima di essere fermato da una volante della polizia.

E' in corso una perquisizione domiciliare a Ravarino (Modena), dove abita Salim Elkoudri, il 31enne - italiano di origine marocchina - che ha travolto con l'auto alcuni pedoni oggi a Modena. Dai riscontri raccolti finora non emergerebbero, a quanto si apprende, elementi che possano far intendere che l'uomo si fosse radicalizzato o avesse legami con formazioni eversive. Ci sarebbero invece segnali di una forte instabilità mentale. Ma sono tutte prime indicazioni che poi andranno verificate in modo più compiuto.

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha telefonato al sindaco Massimo Mezzetti, per esprimere solidarietà su quanto accaduto oggi a Modena. Il sindaco ha ringraziato il Ministro per l'attenzione. Lo riferisce il Comune.

Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che a bordo di un'auto a tutta velocità ha travolto diversi pedoni nel centro di Modena, l'auto ha finito la propria corsa contro la vetrina di un negozio, mentre l'uomo è stato fermato successivamente, grazie anche all'intervento dei passanti, dopo un breve tentativo di fuga, . L'uomo è originario della provincia di Bergamo, è laureato in economia e risiede in provincia di Modena. È stato portato in Questura ed è sottoposto a interrogatorio.

Una donna di 55 anni gravissima, in pericolo di vita, e un uomo di 55 anni, anche lui grave. Sono i dettagli dei due feriti investiti dall'auto a Modena, portati in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna.

''Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento''. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Sono 8 i feriti, di cui quattro gravi codice 3, 3 in codice uno, quindi meno gravi, e uno in codice intermedio, codice due. Dei quattro codice tre, cioè più gravi, due sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore e due all'ospedale di Bologna e due all'ospedale Maggiovara di Modena.

Una di queste è molto, molto grave perché è stata colpita in pieno dall'auto e purtroppo le sono state amputate le gambe". Lo dice il sindaco di Modena Massimo Mezzetti in collegamento con Rainews24.

"Il pazzo, non so come chiamarlo- aggiunge-, il criminale che ha compiuto questo gesto è andato a schiantarsi contro la vetrina di un negozio prima di investire appunto la signora, dopo aver aver investito la signora ed è sceso la macchina prendendo un coltello e dandosi alla fuga. Io qui devo ringraziare lo straordinario coraggio e senso civico di quattro cittadini. Lo hanno inseguito, lo hanno buttato a terra. Uno è rimasto lievemente ferito dal coltello di questo di questo ragazzo trentenne e però lo hanno buttato a terra, lo hanno catturato e consegnato alle forze dell'ordine, ora in questura ed è sottoposto a interrogatorio. Posso dire che è un italiano nato a Bergamo, però di origini magrebine e residente qui in provincia Modena. Adesso bisognerà accertare. L'origine e il motivo di questo atto scellerato e sciagurato, ovviamente la mia vicinanza e solidarietà alle vittime e ai loro familiari".

"Ho sentito blaterale qualcosa, è partita la colluttazione e mi ha colpito una volta al cuore e una alla testa. Il primo fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso, e poi l'ho neutralizzato" con l'aiuto di altre "4 o 5 persone arrivate nel frattempo". Così Luca Signorelli, con la testa ancora sanguinante , l'uomo che per primo ha cercato di bloccare il 31enne che oggi ha investito un gruppo di passanti in centro a Modena.

La signora colpita in pieno dall'auto a folle corsa in pieno centro a Modena nell'impatto ha perso entrambe le gambe. È il dettaglio che emerge dal racconto di Luca Signorelli, l'uomo che ha braccato l'autore dell'investimento. "Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano".

"Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione - racconta Signorelli - Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l'ho neutralizzato". Aiutato anche da altri passanti.

Quattro o cinque persone hanno inseguito e contribuito a catturare l'automobilista che nel pomeriggio ha investito pedoni in centro a Modena, consegnandolo alle forze dell'ordine. A spiegarlo è il sindaco Massimo Mezzetti: "Voglio ringraziare questi cittadini. L'uomo era anche armato di coltello, hanno avuto coraggio e grande senso civico.

Il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento.

Secondo le prime ricostruzioni, confermate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro storico, si tratterebbe di un atto intenzionale. L’uomo alla guida dell’auto, provenendo da largo Garibaldi, una volta imboccata via Emilia centro avrebbe sterzato repentinamente verso il marciapiede accelerando, per poi schiantarsi contro la vetrina del negozio Dallari colpendo a donna che ora rischia di perdere le gambe.

"Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa.

Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare".

E' il racconto di testimoni a quanto successo nel pomeriggio a Modena, via Emilia Centro, dove un'auto ha investito una decina di pedoni. Poi l'automobilista ha anche accoltellato un passante, prima di essere fermato dalla polizia.

"Fortunatamente non ci sono persone decedute ma 7 persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo gravissimo". Lo ha detto alla Gazzetta di Modena il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. "A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe: è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio. Non ho particolari sull'identità dell'uomo che era alla guida dell'auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona di origine nordafricane: non si sa se abbia agito sotto l'effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento e' in Questura sotto interrogatorio".

"Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico, Sono profondamente colpito", "qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave". Sono le prime parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, sul posto appena accaduto l'investimento. L'autore, "pare un nordafricano, è in questura e lo stanno interrogando".

Secondo quanto riportato dai giornali locali il bilancio dei feriti nell'investimento avvenuto oggi in centro a Modena sarebbero 7, alcuni dei quali in condizioni gravissime. I piu' gravi sarebbero stati trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna con due elisoccorso del 118.

Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 partiti da Bologna e Pavullo. Il conducente della vettura, un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell’impatto e si è allontanato a piedi dopo l’incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell’ordine all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano.

Il conducente dopo aver investito i pedoni avrebbe accoltellato un passante

Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in centro a Modena, via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto l'uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine. Ci sono almeno due feriti molto gravi.

Il conducente fuggito a piedi

Diversi i feriti travolti dal mezzo. Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti. Secondo i primi frammentari elementi sembrerebbe che l'uomo a bordo dell'auto (rimasto ferito nello schianto) sia poi fuggito a piedi.

Un'auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna

Incidente stradale in via Emilia Centro, a Modena. Un'auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, finendo poi la propria corsa contro la vetrina del negozio Dallari Abbigliamento. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Modena ci sono diversi feriti. I soccorsi sono in corso. In arrivo anche gli elisoccorso del 118 da Bologna e Pavullo.

L'uomo a bordo dell'auto, rimasto a sua volta ferito, si è dato alla fuga a piedi ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo ma è stato poi bloccato all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. Sul posto è arrivato anche il sindaco Massimo Mezzetti. Indaga la Polizia di Stato.