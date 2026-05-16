Modica, va in escandescenza in piazza Rizzone: intervento di Polizia e Carabinieri

E' stato necessario l'intervento di Polizia e Carabinieri per ridurre alla ragione un giovane di origini marocchine che, nella serata di oggi, sabato 16, è andato in escandescenza in piazza Corrado Rizzone, a Modica. L'uomo, senza alcun apparente motivo, ha cominciato a gridare e in mezzo alla gente, inveendo anche nei confronti degli agenti di una "volante" del Commissariato di Polizia che hanno invano cercato di calmarlo, facendo anche da scudo ai numerosi passanti. I poliziotti hanno richiesto l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Anche con i militari l'uomo ha continuato a gridare e ad inveire, con atteggiamenti di sfida. Grazie ad una buona dose di professionalità, poliziotti e carabinieri sono riusciti a riportare l'uomo alla ragione e farlo salire nell'auto dell'Arma e a trasferirlo in caserma per gli adempimenti relativi alla denuncia. Il protagonista del movimentato episodio non è nuovo a questi atteggiamenti che si ripetono troppo spesso e che, oltre a creare tensione, impegnano carabinieri e poliziotti distogliendoli da compiti istituzionali più importanti.