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Monreale, al Teatro Imperia incontro con Pietro Grasso sul maxi processo a Cosa Nostra

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Monreale, al Teatro Imperia incontro con Pietro Grasso sul maxi processo a Cosa Nostra

Monreale, al Teatro Imperia incontro con Pietro Grasso sul maxi processo a Cosa Nostra

CulturaPalermo

Venerdì 22 maggio, alle 17,30, al Teatro Imperia di Monreale, incontro con Pietro Grasso autore del libro "U Maxi, dietro il processo a Cosa Nostra".
"Questo libro - si legge nei commenti - entra nell’aula bunker di Palermo e ci fa sedere in prima fila, là dove l’Italia ha smesso di tacere. Il Maxiprocesso non è stato soltanto un evento giudiziario: è un romanzo nazionale di sangue e denaro, paure e resistenze, in cui la lingua delle carte si accende in scene, volti, voci. Pietro Grasso, uno dei suoi protagonisti, ricostruisce – con prosa limpida e rigore assoluto – la trama fittissima che lega la guerra di mafia alle rotte internazionali dell’eroina, la provincia contadina alle alleanze con New York, gli sportelli bancari di Lugano ai cantieri del cemento palermitano".
L'evento di venerdì 22 a Monreale è organizzato dalla Libreria TanteStorie di Palermo.

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