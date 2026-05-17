Sorpreso in piena notte con un condizionatore appena rubato

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne, straniero pregiudicato, che aveva rubato il condizionatore di un’abitazione del centro storico cittadino.

Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che, nel corso dei servizi di pattugliamento notturno, hanno sorpreso l’uomo in via Domenico Tempio, insieme ad un complice, mentre trasportava l’unità esterna di un condizionatore appena staccata dal muro di un’abitazione.

Non appena i poliziotti si sono avvicinati, i due hanno abbandonato la refurtiva e, per sottrarsi al controllo, sono fuggiti in direzioni opposte.

A quel punto, uno dei poliziotti si è messo all’inseguimento del 28enne per le vie di San Cristoforo, fino a quando l’uomo ha nuovamente ripreso via Domenico Tempo dove è stato raggiunto dal secondo poliziotto, che l’ha visto sbucare da via Grimaldi e l’ha inseguito con l’autovettura di servizio.

Una volta fermato, l’uomo si è mostrato fin da subito particolarmente aggressivo, provando per ben due volte a sferrare un pugno in faccia ad uno degli agenti, il quale, con non poche difficoltà, è riuscito a bloccarlo.

Nel corso degli accertamenti, il 28enne è risultato destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Catania, con divieto di farvi rientro per 4 anni, provvedimento emesso dal Questore di Catania poiché l’uomo è stato trovato più volte a svolgere l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e per questo sanzionato dagli stessi agenti della squadra volanti.

Per quanto accaduto l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto e per l’inosservanza della misura di prevenzione applicata nei suoi confronti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato di quanto accaduto, il Pubblico Ministero, ha disposto che l’uomo fosse condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza per direttissima.