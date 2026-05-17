Incendio devasta azienda di imballaggi a Pachino: c'è l'ombra del racket

C'è forse la mano del racket delle estorsioni nel rogo che, durante la notte, ha devastato, a Pachino, la sede della «La Fenice - Packaging», un’azienda d’eccellenza nel settore dell’imballaggio per il comparto agricolo locale. L'incendio, le cui proporzioni sono apparse subito preoccupanti, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sull'accaduto la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo: le indagini sono in mano alle forze dell’ordine che stanno vagliando ogni pista per accertare la natura del rogo. Sebbene i rilievi siano ancora in corso, tra le ipotesi investigative non si esclude l’atto doloso a scopo intimidatorio, riconducibile al racket delle estorsioni.

Il sindaco di Portopalo, Rachele Rocca, che ha pubblicato su Facebook le foto dell'intervento di spegnimento, ha manifestato «grande amarezza» per il grave evento che ha colpito l’attività dell’imprenditore Alessandro Coco. «Quando un’attività del nostro territorio viene colpita in modo così pesante - ha sottolineato il sindaco - non viene ferita soltanto un’azienda, ma anche il lavoro, i sacrifici, la storia e la dignità di chi ogni giorno costruisce futuro con impegno e dedizione. Un sentito ringraziamento va alla nostra squadra del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Portopalo di Capo Passero, presente da ore sul posto con entrambi i mezzi, mettendo a disposizione le pompe per il rifornimento dei mezzi impegnati nelle operazioni e prestando supporto operativo accanto ai Vigili del Fuoco. I nostri Volontari sono ancora lì, con spirito di servizio, senso di responsabilità e amore per la comunità, guidati dal Coordinatore Antonino Rocca. Ad Alessandro, alla sua famiglia e a tutti coloro che lavorano in questa realtà va il nostro abbraccio più forte. Portopalo di Capo Passero è con voi». (gds online)