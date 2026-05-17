Da Zō il jazz del giovane trio israeliano Zafio
Martedì 19 maggio Catania Zo Centro culture contemporanee di Catania ospita il concerto del giovane trio jazz israeliano Zafio, formazione proveniente da Tel Aviv dal carattere sperimentale e distintivo, che attinge a influenze che spaziano dal jazz tradizionale a quello più moderno, portando sul palco una performance sonora originale e in continuo miglioramento.
I tre musicisti - Itay Simhovich al piano e all'elettronica, Ilai Salomon al basso e Yali Stern alla batteria - hanno iniziato a suonare insieme al liceo artistico Thelma Yellin e si sono fatti notare per le loro esibizioni nei più celebri club israeliani come il Beit Ha'Amudim, lo Shablul Jazz e l'Amama. Hanno iniziato a suonare insieme nel 2021, e sin dagli esordi hanno attraversato un processo di ricerca della propria voce e del proprio suono, lavorando su musica originale che include influenze da canzoni israeliane, jazz tradizionale e moderno, e hanno suonato con molti artisti della scena jazz israeliana, tra cui Yonatan Voltzok, Asaf Yuria, Amit Friedman e Mattan Klein e hanno ha collaborato con maestri del jazz come Avishai Cohen, Shai Maestro e Gilad Hekselman.
L'omonimo album di debutto è uscito nel 2022. L'intenso processo è stato condotto da Tomer Bar, che ha prodotto l'album. Le loro tracce originali presentano ricche trame ambientali, ampi contrabbassi e loop di synth e complessi metri ritmici tratti sia dal jazz tradizionale che dalle radici popolari israeliane.
Biglietto: € 10, prevendite on line su https://dice.fm/event/k6d72l-zafio-live-19th-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 095.8168912 (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13). Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.