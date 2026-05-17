Pozzallo, denunciati due 16enni trovati in possesso di armi e droga

I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania due ragazzi 16enni, uno residente a Porto Palo di Capo Passero e l’altro a Pachino, poiché gravemente indiziati di aver detenuto della sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed aver portato in un luogo pubblico, ingiustificatamente, due coltelli.

Due Carabinieri, liberi dal servizio, mentre erano in strada a Pozzallo, venivano colpiti dallo strano comportamento di due ragazzi che, in quei momenti fermi, in sella ad uno scooter, continuavano a guardarsi ripetutamente intorno.

I militari capivano sin da subito che l’atteggiamento dei 2 giovani nascondesse qualcosa che non andava e procedevano subito al loro controllo. L’intuizione dei Carabinieri si rivelava corretta: i due 16enni venivano trovati in possesso di mezzo “panetto di hashish” di oltre 50 grammi, ulteriori 10 grammi di hashish già suddiviso in 10 dosi, due coltelli, ancora intrisi della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e circa 40 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.

I due 16enni venivano quindi accompagnati presso gli Uffici della stazione Carabinieri di Pozzallo e deferiti all’Autorità Giudiziaria: il Magistrato della Procura dei Minorenni di Catania disponeva il sequestro di quanto trovato in possesso dei minori, comprese le somme di denaro, ritenute possibile provento di una attività di spaccio di stupefacente che i due avrebbero messo in atto. Anche il ciclomotore in sella al quale erano stati controllati, veniva sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto della prevista copertura assicurativa.

I due minori, al termine delle operazioni, venivano poi riaffidati ai rispettivi genitori. Dovranno entrambi rispondere della violazione delle normative in materia di stupefacenti e armi.