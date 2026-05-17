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Straniero non in regola con il permesso di soggiorno è stato condotto in un cpr per essere espulso

Straniero non in regola con il permesso di soggiorno è stato condotto in un cpr per essere espulso

CronacaSiracusa

Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura, dopo aver esperito accertamenti a carico di un cittadino straniero di 32 anni, ed essendo lo stesso trovato non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, hanno emesso un decreto di espulsione a firma del Prefetto di Siracusa nei confronti dello straniero.
Il trentaduenne, noto alle forze di polizia per aver commesso in Emilia-Romagna vari reati per i quali è stato arrestato due volte e, in particolare, per essere stato accusato anche di associazione mafiosa, è stato condotto in un centro per i rimpatri per la sua successiva espulsione dal territorio nazionale.
Il trasferimento dello straniero è stato organizzato e realizzato da agenti esperti in accompagnamenti di soggetti pericolosi.

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