Arrestata una donna con 100 grammi di cocaina nel calzino

Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Avola hanno arrestato una donna di 37 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

L’arrestata viaggiava in un’autovettura condotta da un’altra donna quando è stata fermata e sottoposta a perquisizione personale insieme alla conducente del mezzo.

Gli investigatori del Commissariato, fin da subito, notavano che la trentasettenne mal celava un certo nervosismo. Infatti, nel calzino, quest’ultima nascondeva una bustina con 100 grammi di cocaina sottovuoto, che avrebbe consentito di preparare svariate dosi da smerciare poi agli acquirenti della zona.

Sono in corso approfondimenti di indagine per meglio chiarire se l’arrestata avesse intenzione di spacciare lei stessa la droga o la stava trasportando per consegnarla ad altri.