Controlli anche a Lentini dove è stato denunciato un uomo per detenzione di droga

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, sono stati ulteriormente implementati i servizi di controllo del territorio in provincia.

In specie, agenti dei Commissariato di P.S. di Avola e Noto, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania per la città di Noto e con i Carabinieri per quanto riguarda il territorio di Avola, hanno svolto un capillare servizio di controllo in quei centri cittadini e nelle relative zone periferiche, identificando 198 persone e controllando 89 mezzi.

Particolare attenzione è stata posta alla repressione dei fenomeni di imprudenza durante la guida di autovetture e motocicli e, a tale riguardo sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada.

Inoltre, agenti del Commissariato di P.S. di Lentini, nei giorni scorsi, hanno effettuato, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, un intenso servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e del degrado urbano. In particolare, il dispositivo ha previsto la realizzazione di posti di controllo nei punti nevralgici del lentinese che ha consentito di identificare 222 persone e di controllare 102 veicoli.

12 sono state le sanzioni amministrative al codice della strada. Una patente è stata ritirata.

Nel medesimo contesto operativo, all’esito di un controllo amministrativo esperito con il personale dell’ASP di Siracusa, nei confronti di un esercizio pubblico, è stato accertato che l’attività di vendita di prodotti agricoli era priva delle necessarie autorizzazioni e che erano presenti gravi carenze igienico sanitarie.

Infine, a seguito di una perquisizione, all’interno di un frigorifero in disuso, sono stati rinvenuti 79 grammi di marijuana, motivo per cui il titolare, un uomo di 36 anni, è stato anche denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Le sanzioni amministrative contestate all’uomo sono state di un ammontare superiore a 10.000 euro.