Finale Eurovision, Sal Da Vinci si prende l'Arena: tutti cantano con lui

Lacrime di gioia sul palco quando il pubblico gli tributa un'ovazione

Lacrime e commozione sul palco: tutti cantano Per sempre sì e Sal Da Vinci piange di gioia. La performance è un matrimonio in quattro atti: prima i preparativi delle nozze, poi una grande scena da ballroom dominata da un enorme lampadario sospeso sopra il palco.

Tra ballerini, acrobazie e giochi pirotecnici, arriva la sposa che attraversa la passerella circondata da alberi di limoni e luci calde ispirate all’immaginario mediterraneo.