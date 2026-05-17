"Insieme per la sicurezza", incontro informativo della Polizia di Stato

Nuova tappa della campagna di informazione e di sensibilizzazione “Insieme, per la sicurezza”, ideata dalla Polizia di Stato di Catania per fornire suggerimenti utili e consigli pratici ai cittadini del territorio catanese su diversi temi ed aspetti.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno incontrato gli iscritti dell’Università Popolare “Giuseppe Cristaldi”, una realtà aggregativa particolarmente attiva nel territorio acese.

L’incontro si è svolto presso l’Istituto lassaliano “San Luigi” per discutere di sicurezza stradale e di contrasto alla violenza di genere, a conclusione di un ciclo di iniziative di informazione in cui sono stati affrontati temi di stretta attualità.

Dopo i saluti del presidente dell’Università Popolare, Dott. Alfio Cristaudo, i numerosi partecipanti all’iniziativa hanno formulato una serie di domande ai poliziotti e hanno raccontato le proprie esperienze, generando un vivace dibattito.

All’evento hanno partecipato il Dirigente del Commissariato di Acireale, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Tito Cicero, il Commissario Capo Dott.ssa Simona Foscolo, responsabile del settore che si occupa dei reati da “Codice Rosso” e l’Ispettore Renzo Bruno, responsabile dell’Ufficio Volanti. Sono stati mostrati slide e video illustrativi relativi a casi concreti in modo da coinvolgere attivamente la platea che ha risposto con particolare interesse e curiosità.

Per quanto concerne il fenomeno della violenza di genere, sono stati illustrati gli strumenti previsti dal legislatore, con particolare riferimento ai reati relativi ad atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni e “delitti sentinella”, indici di una violenza fisica e psicologica. Sono state consegnate alcune brochure della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”.

Con riferimento alla sicurezza stradale, sono state ricordate le cause più comuni di incidenti stradali, spesso dovuti alla distrazione per l’uso del cellulare alla guida. Anche in questo caso, sono stati evidenziati gli interventi legislativi che hanno portato alla fattispecie di reato dell’omicidio stradale, aggravando le conseguenze per chi si mette alla guida offuscato da alcol e droga.

L’iniziativa rientra tra le costanti attività di prossimità programmate dalla Questura di Catania in tutto il territorio provinciale in modo da far percepire, in modo sempre più incisivo, la presenza della Polizia di Stato al fianco dei cittadini.