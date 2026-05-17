Final Six under 13: la Roomy Catania vince il titolo regionale, la Volley Modica NextGen è quinta

La Roomy Giunic Catania ha vinto il titolo regionale del campionato under 13 di pallavolo maschile. Battendo in finale in due set il Terrasini & Isola Palermo, il sestetto etneo è salito sul gradino più alto del podio della Final Six disputa ieri a Modica e organizzata dalla Volley Modica NextGen assicurandosi il titolo siciliano e il diritto di rappresentare l'Isola alla fase Nazionale che si terrà a Cecina.

Al quinto posto della competizione si è classificata la Volley Modica Nextgen allenata da Francesca Giucastro, che inserita nel girone B insieme a Terrasini & Isola Palermo e Giavì Pedara ha perso entrambi i match disputati, ma lottando quasi sempre alla pari dei loro avversari.

“Quella di ieri – commentano gli organizzatori della kermesse - è stata una bella giornata di sport che ha messo in vetrina i migliori under 13 della Sicilia, che hanno fatto divertire il numeroso pubblico presente dando vita a partite belle e combattute e con contenuti tecnici di un certo livello vista la categoria. Per quanto riguarda i nostri ragazzi – continuano – il nostro obiettivo era farli crescere e acquisire esperienza e crediamo che il nostro obiettivo sia stato raggiunto. Facciamo i complimenti alla Roomy Catania per la conquista del titolo regionale – concludono dalla Volley Modica NextGen – e ringraziamo tutte le squadre partecipanti per l'impegno e la sportività dimostrata durante tutta la final six e tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione dell'evento a Modica”.

Questa la classifica finale del campionato regionale under 13 maschile:

1° Roomy Giunic Catania

2° Terrasini & Isola Palermo

3° Giavì Pedara

4° Libertas Partanna

5° Volley Modica NextGen

6 Team Volley Messina