Auto sulla folla a Modena, Piantedosi: "Fatto collocabile nel disagio psichiatrico"

Il ministro dell'Interno ha tranquillizzato la città: "Non ci era sfuggito nulla nell'antiterrorismo"

L'attentatore di Modena, Salim El Koudri è in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Origini marocchine, nato in Italia e cittadino italiano, disoccupato ma laureato in economia. Gli agenti ieri sera hanno perquisito la sua casa alla ricerca di qualcosa che possa spiegare il perché di questo gesto. Al momento non sono emersi legami col jihadismo o la radicalizzazione. Era segnalato esclusivamente per disturbi psichiatrici. Il ministro Piantedosi nel vertice in prefettura ha ribadito queste evidenze.