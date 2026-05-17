Modica, bilancio riequilibrato, Ruffino: altro disastro se resta così

"Siamo convinti che questo Bilancio stabilmente riequilibrato, se resta così com'è, nel 2027 ci porterà dritti al secondo dissesto". La bocciatura arriva dal consigliere comunale di Modica, Alessio Ruffino, presidente della Commissione comunale al Bilancio. " Approvare un piano che oggettivamente non sta né in cielo né in terra non offre alcuna prospettiva: dimostra solamente la mancanza di una visione strategica sulle entrate e sulle uscite. Appare quasi scontato il fatto che verrà messo KO al primo controllo formale; presentarlo in queste condizioni significa solo rimandare più in là l'inevitabile bocciatura. Aspettiamo, a questo punto, il lavoro dei revisori dei conti cercando di capire cosa stanno facendo", continua Ruffino. "Dopo quasi un anno e mezzo, tre annunci andati a vuoto, una conferenza dei capigruppo in extremis un’ora prima della votazione in giunta, una conferenza stampa lampo, botte e risposte, 10000 ore di lavoro, 10001 richieste di informazioni: è stato votato in giunta. Già, peccato però che ne siamo stati completamente tenuti all’oscuro fino alla mattina del 12 Maggio quando autonomamente consultato, compariva nell’albo pretorio tutta la documentazione afferente la votazione. E se è vero che non c’è stata chiarezza nemmeno in conferenza dei capigruppo dove si aspettava “in settimana” questa giunta, non c’è stata neppure per tutto il processo compositivo.